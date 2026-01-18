姶良市の国道10号バイパスで、18日夕方、乗用車と軽乗用車が正面衝突する事故があり、軽乗用車に乗っていた2人が病院に搬送されました。現場付近は、上下線とも通行止めとなっています。 姶良警察署によりますと、18日午後5時ごろ、姶良市の国道10号バイパスで、乗用車と軽乗用車が正面衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた女性と助手席に乗っていた女の子の2人がけがをし、病院に搬送されました。 この事故の後