18日、任期満了に伴う鹿屋市の市長選挙が告示され、新人4人が立候補しました。 立候補したのは、届け出順に、 ▼元県議会議員の郷原拓男さん ▼元市議会議員の本田仁さん ▼元市議会議員の吉岡鳴人さん ▼建築設計会社代表の落司ひとみさん の4人で、いずれも新人で無所属です。 現職の中西茂市長が今期限りでの引退を表明し、12年ぶりに市長がかわることになります。投開票日は今月25日です。 ・ ・ ・