自民党県連は18日、来月行われる見込みの衆議院選挙に向けて、各選挙区の公認候補を決定しました。懸案となっていた2区は、現職・三反園訓さんの擁立を決めました。 おととしの衆院選鹿児島2区では、当時無所属だった三反園さんが、自民党公認の保岡宏武さんを破って当選。その後、三反園さんは自民党に入党し、高市内閣で財務大臣政務官を務めています。 三反園さんは県全体の衆議院支部長、保岡さんが2区の支部長を務める中、