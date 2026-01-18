明日19日は、北日本では雪の降る所が多い見込みです。東日本から西日本は季節先取りの暖かさが続く所が多く、日本海側は次第に雨となるでしょう。太平洋側は、晴れたり曇ったりの見込みです。21日(水)頃から長い寒波となるため、大雪や低温への備えは、できるだけ明日19日のうちに済ませておきましょう。北日本は雪東〜西日本の日本海側は次第に雨明日19日は、前線を伴った低気圧が日本海を東へ進む見込みです。北海道や東北は次