１４日、東古湖湿地の水面を泳ぐ渡り鳥。（岳陽＝新華社配信／曹正平）【新華社岳陽1月18日】中国湖南省岳陽市の屈原管理区にある東古湖湿地では、多くの渡り鳥が越冬のため飛来する。鳥たちが浅瀬を泳ぎ、上空を舞う姿は美しい風景の一部となっている。１４日、東古湖湿地の上空を飛ぶ渡り鳥。（岳陽＝新華社配信／曹正平）