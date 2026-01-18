俳優の新井浩文(47)が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。47歳の誕生日を迎えた心境をつづった。この日は新井の47歳の誕生日。「友達の子供がまあ可愛い。友達と暮らしてる猫がまあ可愛い」とし、「娑婆は世知辛いけど最高です。そんなこんなの47歳」とつづった。新井は2018年に派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われ、19年に逮捕。20年12月に懲役4年の実刑判決が確定していた。昨年12月