山形市できょう、恒例の消防出初式が行われ、会場に訪れた親子連れが防火への意識を高めているようでした。 【写真を見る】山形市で消防出初式訪れた人たちが防火への意識を高める 「山形市消防出初式を開式する！」 山形市七日町大通りに並んだのは、消防職員や消防団員などあわせて661人と、消防車両31台。会場に訪れた親子連れなどを前に行進し、火災予防を呼びかけました。 親子連れは「何を見に来た？消防車です。緊急