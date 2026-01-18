【その他の画像・動画等を元記事で観る】 あいみょんがボーカルを務めるバンド・OJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）が1月15日に赤坂カントリーハウスで初めてのライブを開催。その公式レポートが到着した。 ■突然のバンド結成＆ライブ開催にファンも驚き 1月15日、OJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）が赤坂カントリーハウスで初めてのライブを開催した。メンバーはボーカル／