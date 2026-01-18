大宮競輪の開設77周年記念「東日本発祥倉茂記念杯」（G3）は18日、12Rで決勝が行われ、北津留翼（40＝福岡・90期）が単騎で捲って優勝。2022年6月の久留米記念以来、7度目のG3制覇を果たした。古性優作が前を取り、寺崎浩平―古性―横関裕樹―坂井洋―神山拓弥―松浦悠士―北津留―嵯峨昇喜郎―佐藤友和で周回。打鐘から嵯峨―佐藤で上昇。坂井が3番手に追い上げて、寺崎と並走。最終Hでペースが緩むと最後方にいた北津留が仕