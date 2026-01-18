1月15日、ウクライナ西部にある公園の防犯カメラが大爆発の瞬間をとらえていた。【映像】公園で大爆発の瞬間（実際の映像）映像には、人が爆発の衝撃で飛ばされ、倒れる様子が映っている。映っていたのは除雪中の作業員で間一髪、炎には巻き込まれなかったが、市長のSNSによると軽傷を負ったという。この爆発は無人機による攻撃とみられ、衝撃で近隣住宅に被害が出たという。（『ABEMA NEWS』より）