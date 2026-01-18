「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）６年ぶりの天覧相撲として行われたが、２横綱２大関が全員敗れる波乱の中日となった。結びの一番で館内を沸かせたのは、伯乃富士。鋭い立ち合いから横綱大の里を一気に押し出す完勝だった。前日の豊昇龍戦では横綱を追い込んだが、あと一歩のところで同体で取り直しになり、敗れていた。これで４場所連続の金星。「うれしいです。（４場所連続金星は）光栄に思います。今場