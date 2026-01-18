ヒールなのに可愛くて優しいと話題の、人気日本人女子レスラーによるまさかの行動が大バズり。無茶振りファンサービスでドイツの観客を喜ばせている。【映像】日本人女子、困り顔で“ムチャ振りファンサービス”WWEドイツ公式インスタグラムが14日、とある動画を投稿。そこでは、同国の都市マンハイムで開催されたハウスショーで日本人スーパースターのカイリ・セインが行ったまさかのファンサービスの様子が映されていた。