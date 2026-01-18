開幕まで19日に迫ったミラノ・コルティナオリンピック。日本選手団の結団式で、坂本花織選手（25）が決意を明かしました。2月6日の開会式を前に行われたチームジャパンの結団式。フィギュアスケートの鍵山優真選手（22）や、カーリング女子日本代表のフォルティウスなど、多くの選手が参加しました。旗手を務めるスピードスケート・森重航選手（25）の代行として、今シーズン限りでの引退を表明しているフィギュアスケートの坂本花