年齢とともに気になりやすいのが、脇腹や背中に残りやすい“落ちにくい贅肉”。体重は大きく変わらなくても、ウエストラインのメリハリが薄れてきたと感じる人も少なくないでしょう。そんな大人世代におすすめなのが、体幹と脇腹を同時に刺激できる簡単エクササイズ【サイドプランク】です。短時間の実践でも姿勢を支える筋肉に働きかけ、腰まわりの印象を整えることができます。サイドプランク（１）横向きに寝そべって、ひじを肩