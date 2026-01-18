バレンタインも控える２月は恋愛面で気合いの入る時期だからこそ、グッと魅力を引き上げるヘアスタイルを見つけたいところ。そこで今回は、デビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別の《2026年2月の恋愛運UPヘア》を占っていただきました。🌼【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2026年1月〜2月の恋模様》牡羊座柔らかい雰囲気があると人気が高まる時。レイヤー×カー