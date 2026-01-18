「ＥＸＩＬＥ」のＴＡＫＡＨＩＲＯ（４１）が１８日、都内で行われた「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ２０２６」開幕記念会見に出席した。ＬＤＨの祭典のオープニングではＳＹＯＩＮＧアーティスト・吉川壽一氏と、書道８段を持つＴＡＫＡＨＩＲＯによる書道パフォーマンスが行われた。袴姿で登場したＴＡＫＡＨＩＲＯは「２０２６年、初めての書き初めとなるんですが、吉川先生とご一緒させていただけるということで、恐