１８日、ゼウス率いる大阪プロレスの大阪・大正アゼリア大会で、昨年暮れに結成された若手の新ユニットＶｅｒｔｅＸ（ヴァルテックス）が初陣を飾った。メーンの８人タッグマッチで「大阪プロレスを盛り上げていく」とＶｅｒｔｅＸを結成した松房龍哉、佐野蒼嵐、水野翔、ＳＵＺＡＫＵの４人は、ならず者軍団ローグネーションのＴＯＲＵ、浅川紫悠、ゴリアテ、大瀬良泰貴と対戦。ローグネーションのラフファイト、ＴＯＲＵの