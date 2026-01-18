SixTONESが1月19日21時放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に6人そろって登場。東京と横浜に分かれての“地元トーク”に加え、メンバーそれぞれの青春時代や意外な思い出、恩師とのエピソードを語る。【写真】『しゃべくり007』に6人そろって登場したSixTONES19日放送の『しゃべくり007』に、SixTONESがそろって登場。ジェシー、京本大我、松村北斗、田中樹が“東京SixTONES”、高地優吾、森本慎太郎が“横浜SixTONES”に