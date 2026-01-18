有華が新曲「ピーナッツ」を1月21日(水)にデジタルリリースすることが決定した。加えて、全国7箇所を巡る弾き語りツアー＜YUKA HOME NOTE TOUR 2026＞の開催も発表となった。新曲「ピーナッツ」は、7coのボーカルを務める芦田菜名子との共作。恋に振り回される繊細な感情を描いた、思わず口ずさみたくなるようなラブソングに仕上がっている。リリース発表にあわせ、Apple MusicとSpotifyではPre-add/saveも可能だ。ツアー＜YUKA HO