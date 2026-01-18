福岡市博多区のホテルに勤めていた女が、現金276万円を横領したとして18日、再逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、福岡市博多区の会社員上園愛織容疑者（41）です。警察によりますと、上園容疑者は、おととし7月から去年6月にかけ、33回にわたって会社名義の2つの預金口座から現金約873万円を払い戻し、13回にわたって自分名義の口座に現金276万円を入金し、横領した疑いです。去年8月にホテルの関係者から「会社