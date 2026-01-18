愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され部屋が放火された事件で、被害者は42歳の会社員の女性とわかりました。遺体が見つかる2日前には、酔った男性が部屋に押しかけ、警察が駆けつけていました。 【写真を見る】遺体見つかる2日前に「開けろこの野郎」とドアたたく男性 殺人・放火事件との関連は？被害者は42歳会社員女性と判明 愛知・豊田市 この事件は、おととい夜からきのう未明にかけて豊田市東新町の3階建てアパ