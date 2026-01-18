１７日、デンマークの首都コペンハーゲンの市庁舎前広場でデモに参加する市民。（コペンハーゲン＝新華社記者／張玉亮）【新華社コペンハーゲン1月18日】デンマークの首都コペンハーゲンで17日、米国によるグリーンランド領有の動きに反対する市民数千人が抗議デモを行った。１７日、デンマークの首都コペンハーゲンの米国大使館前でデモに参加する市民。（コペンハーゲン＝新華社配信／劉智超）１７日、デンマークの首都コペン