ボートレース戸田の6日間シリーズ「モーヴィ戸田杯」は18日、予選2日目が行われた。安田吉宏（39＝三重）は1回乗りの2日目4R。2コースからスリット後に伸びてジカ捲りを敢行。ターンが少し流れたところを3コースの小林泰に差されたが、2着に残し、3戦オール3連対で予選を折り返した。駆る12号機は若干、調整が難しいエンジン。乗り手を選ぶイメージだが、前操者の赤羽克也はスリット付近の足が良好だった。「スタートしてか