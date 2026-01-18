京都12Rでレース直前に3頭が競走除外となる珍しいアクシデントが発生した。サニーサルサが発馬機内で立ち上がった際に転倒し、ダイヤモンドハンズ、スイッチビスケットが発馬機内で他の馬に蹴られたため、3頭が馬体検査となり、競走除外となった。レース前の3頭除外は、禁止薬物「テオブロミン」が検出された飼料添加物「グリーンカル」を競走馬が摂取した可能性があるとして、計156頭が競走除外となった19年6月15、16日を除