「現代詩の母」と親しまれる詩人、永瀬清子さん。 【写真を見る】「イトハルカナル海ノゴトク」詩人・永瀬清子さんの生誕120年「詩人・永瀬清子とハンセン病文学の読書室」で朗読会を開催【岡山】 1906年2月17日現在の岡山県赤磐市松木に生まれ、金沢や名古屋、東京などで過ごしたのち、岡山に戻ってからは、生まれ故郷の赤磐市で農業に従事しながら、作品を生み出しました。 1995年、89歳で亡くなります。亡くなったのは、誕