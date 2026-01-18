ことしも『寒ダラ』シーズンの到来です。 【写真を見る】鶴岡市で「日本海寒鱈まつり」荒天で不漁が続くも提供できる量は確保 庄内の冬の味覚、寒ダラ汁を味わう「日本海寒鱈まつり」がきょう鶴岡市で開かれ、多くの人が舌鼓をうっていました。 寒ダラとは、この時期にとれるマダラのこと。寒ダラ汁は、あぶらののったタラの身や、白子などをふんだんに使った庄内を代表する冬の味覚です。 鶴岡市の銀座通り商店街で毎年