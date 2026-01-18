川崎所属16年目、アカデミー時代を含めれば23年を数える。“アンちゃん”の愛称で誰からも愛された安藤駿介が、2025年限りで現役引退を発表し、新シーズンからアシスタントGKコーチに就任した。まさに縁の下の力持ちとしてクラブの歴史を築いてきた存在だ。改めてその想いに迫るインタビューシリーズである（第１回／全４回）。――◆――◆――世の中的に見れば、もしかしたら“ひっそり”という言葉が当てはまるのかもしれな