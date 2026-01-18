阪神の主砲が初のWBCに挑む(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、現在まで19名のメンバーが選出されている。1月16日には2度目のメンバー発表が行われ、近藤健介、周東佑京、牧秀悟、源田壮亮といった前回のV戦士の名前が並んだ。【動画】甲子園の夜空に待った確信弾佐藤輝明の歴史的な40号をチェックまた、昨季セ・リーグ本塁打王に輝いた佐藤輝明もメン