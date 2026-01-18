沖縄県名護市で、アメリカ軍普天間基地の移設問題などを争点とする市長選挙が告示され、現職と新人の合わせて3人が立候補しました。普天間基地の移設先とされる辺野古を抱える名護市の市長選挙は、18日に告示され、届出順に新人で塾経営者の伊波勝也氏、新人で元市議の翁長久美子氏、現職で3期目をめざす渡具知武豊氏の3人が立候補を届け出ました。辺野古で政府が進める普天間基地の移設工事について、自民党や公明党などが推薦す