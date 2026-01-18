Yさんには、中学校3年生の息子が居る。【プレイリスト】音声で聞く体験談その子がまだ幼かったころ。一家で京都旅行に行ったことがあって......。＜Yさんからのおたより＞かれこれ 12〜3年前、まだ息子が2〜3歳くらいのときに、家族で京都に行った際のことです。京都駅から宿泊するホテルに向かう途中、雨が降ってきました。傘などない私たちは雨に濡れながら歩いていたのですが......。雨に濡れた家族に、車から...そこへ車を止め