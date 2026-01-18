ヤクルトのドラフト4位・増居翔太投手（25＝トヨタ自動車）が18日、埼玉・戸田グラウンドでの新人合同自主トレでブルペン投球を行った。青木宣親GMらが見守る前でカーブ、スライダーなども交えて30球。「当たり前だけど、まだ全然いいとは言えない。予定されていた球数を投げられて、そういう意味では良かった」と振り返った。春季キャンプまで残り約2週間。左腕は今後に向けて「キャンプでアピールしなければいけないけど、