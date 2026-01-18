東京・杉並区で、強制執行のためアパートを訪れた執行官など2人が刺され死傷した事件で、逮捕された男が、「たまたま目に入った2人を刺した」と供述していることがわかりました。この事件は今月15日、杉並区のアパートで、立ち退きの強制執行に訪れた執行官など2人が住人の山本宏容疑者（40）に包丁で刺され、2人のうち保証会社勤務の小栗寿晃さん（61）が死亡したものです。その後の捜査関係者への取材で、山本容疑者が「たまたま