「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）６年ぶりの天覧相撲として行われたが、２横綱２大関が全員敗れる波乱の中日となった。横綱大の里は伯乃富士は一気に押し出されて２敗目を喫した。取組後は顔をしかめ、左肩を気にする様子をみせ、かばいながら花道を引きあげた。横綱豊昇龍は大栄翔にはたき込みで敗れ２敗目を喫した。新大関の安青錦は霧島との１敗対決に敗れて２敗目を喫した。大関琴桜も王鵬の力強い相撲に