子供が病気になったとき、うまく薬を飲んでもらうにはどうすればいいのか。玉川大学教育学部の大豆生田啓友教授は「私自身も子育て中に薬を飲ませることには苦労した。だが、嫌がる原因は味以外にあるかもしれない。まずは率直に尋ねてみてほしいことがある」という。自身も3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。撮影＝プレジデントオンライン編集部Eテレでおなじみ、玉川大学教育学部の大豆生田