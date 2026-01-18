友達としてそれなりにいい関係を築いている相手を好きになってしまった場合、恋愛モードに持ち込むのは難しいもの。とはいえ、そのままで終わりたくないなら、ちゃんと勝負に出たほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性92名に聞いたアンケートを参考に「ただの友達じゃない！『オンナ』として意識させる告白」をご紹介します。【１】「彼女として、私と付き合ってほしい」とストレートに交際を申し込む「