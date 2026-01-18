◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）に押し出され、６年ぶりの天覧相撲で２敗に後退した。過去２勝２敗と五分の相手に、全く圧力をかけられず、一方的に土俵を割った。退場する際も左腕を気にしており、動かさなかった。大の里は先場所、左肩を痛め、千秋楽を休場した。今場所は、４日目に西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に敗れる以外でも、不安定な