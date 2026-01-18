来月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向けた日本選手団の壮行会が１８日、千葉・ららアリーナで行われた。応援パフォーマンスとして、歌手で俳優の中島健人がチームジャパン公式応援ソング「結唱（けっしょう）」を初披露。習志野高吹奏楽部とコラボし、選手たちへ力強い歌声を届けた。「ミラノ・コルティナオリンピックの壮行会という輝いている場所に立てて本当にうれしい。そこで皆さんと最高のチームジャパンに、声援とエ