酒を飲んだ状態で車を運転し、事故を起こしてケガをさせ逃走した疑いで18日、福岡県春日市の自称・作業員の男が逮捕されました。過失運転致傷とひき逃げ、酒気帯び運転の疑いで、18日逮捕されたのは、福岡県春日市の自称・作業員佐瀬貴明容疑者（31）です。警察によりますと、佐瀬容疑者は先月21日午前0時15分ごろ、福岡市博多区相生町で乗用車を運転していたところ、料金精算で止まっていたタクシーに追突し、そのまま逃げ