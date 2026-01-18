大相撲1月場所中日。木曽郡上松町出身の御嶽海は18日も敗れ、3連敗です。西前頭十四枚目、御嶽海。中日の18日は西前頭十五枚目、朝紅龍が相手です。当たりと押しを繰り返す相手に受け身となった御嶽海は押し出しで敗れ、3連敗を喫しました。19日は東前頭十一枚目、千代翔馬との一番です。