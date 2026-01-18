◇第37回選抜女子駅伝北九州大会（2026年1月18日北九州市小倉城歴史の道コース発着（高校6区間、一般5区間27・2キロ））大阪薫英女学院が大会新記録の1時間27分13秒で一般の部を抑えて8年ぶり4度目の優勝を果たした。アンカーの黒葛原唯夏（つづらはら・ゆいか＝3年）が北九州で輝いた。3年連続の最終区間。昨年は突っ込んで入り後半に苦しんだ。「落ち着いて入ろうと思った」と反省も生かし脚力は最後まで衰えなかった