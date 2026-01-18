大相撲初場所を観戦される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝18日午後、東京・両国国技館天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは18日、東京都墨田区の両国国技館を訪れ、大相撲初場所の取組を観戦された。両陛下の観戦は6年ぶりで令和2度目。愛子さまの同行は皇太子夫妻時代を含めて4回目となった。幕内後半の午後5時ごろ、ご一家が2階の貴賓席に到着すると、大入りの会場からは歓声と拍手が起こった。ご一家は日本相撲協会の八角理事長