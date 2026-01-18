大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）――天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが訪れ、幕内後半の相撲を観戦された。天覧相撲は２０２０年初場所１４日目以来、６年ぶり。土俵は波乱が相次ぎ、２横綱２大関が総崩れとなった。横綱大の里は伯乃富士に一気に押し出されて２敗目。伯乃富士は４場所連続４個目の金星を挙げた。横綱豊昇龍は大栄翔にはたき込まれて２敗。大栄翔は５個目の金星。大関安青錦は関脇霧島に低く入