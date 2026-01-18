フジテレビ系「かのサンド」が１８日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、ピン芸人・狩野英孝が出演した。宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、ナイツ・土屋伸之、塙宣之をゲストに東京・浅草を散策した。土屋は、新築時の思い出を述懐。「うちの新築パーティー。（狩野を）呼んだんですよ。できたての家で。ピカピカの家で。（狩野は）乾杯でシャンパンをま