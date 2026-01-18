1月20日にも柏崎刈羽原発の再稼働が見込まれる中、課題として残るのが住民の避難計画です。特に1人での避難が難しい高齢者など要支援者からは計画の実効性をめぐって不安の声が上がっています。 まもなく再稼働へ 新年の幕開けを祝う柏崎市の賀詞交換会。桜井雅浩市長のその表情は晴れ晴れとしたものでした。＜柏崎市・桜井雅浩市長＞「あと二十日ほどで懸案であった 原子力発電所も動き始めます。一歩一歩着実に進む柏崎に皆