?ºÂ¤Ã¤¿?»Ñ¤ÎÅê¹Æ¤¬¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼èºàÃæ¤ËÉé½ý¤·¤¿37ºÐ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î?¾Ð´é¤ÎÎ©¤Á»Ñ?¤Ç¤Î·Ð²áÊó¹ð¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸¶Àé¾½(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¡Ö»Å»ö¤äÉÂ±¡°Ê³°¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°½Ð¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò¤Ä¤­¤Ê¤¬¤é¤â1¿Í¤Ç?Î©¤Ã¤¿?»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î