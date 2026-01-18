１８日朝、堺市の住宅で火事があり、住人の８０代の男性が死亡しました。１８日午前８時１０分ごろ、堺市中区楢葉の住宅で「部屋で父が倒れており、部屋に燃えた跡がある」と、同居する息子から１１９番通報がありました。消防車など４台が出動し、火はまもなく消し止められましたが、鉄骨造２階建て住宅の１階部分、約２０平方メートルが焼けました。この火事で住人の梅本政美さん（８２）が救出されましたが、その場で死