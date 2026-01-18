１８日午前、滋賀県甲賀市の近江鉄道の踏切で電車と軽ワゴン車が衝突し、軽ワゴン車を運転していた７０代の男性が重傷です。電車の乗客らにけがはありませんでした。１８日午前９時半ごろ、甲賀市水口町にある近江鉄道の踏切で軽ワゴン車と貴生川駅行きの２両編成の普通電車が衝突しました。警察によりますと、電車の運転士が車の侵入に気づきブレーキをかけましたが間に合わず、軽ワゴン車は約２ｍ引きずられて停止。運転し