１月１９日（月）の近畿地方は、１日の寒暖差が大きいでしょう。昼間は日ざしが暖かくなりそうです。ただ、天気は下り坂で、夕方以降は傘の出番の所もありそうです。高気圧に覆われて、昼過ぎにかけて広く晴れるでしょう。夕方以降は日本海から前線が近づくため、全般に雲が多くなり、北部では断続的に雨が降るでしょう。京都市方面や滋賀南部などの中部でも、夜はにわか雨の所がありそうで、帰りが夜になる方は折りたたみの