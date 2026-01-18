京都12Rでレース直前に3頭が競走除外となる珍しいアクシデントが発生した。サニーサルサが発馬機内で立ち上がった際に転倒し、ダイヤモンドハンズ、スイッチビスケットが発馬機内で他の馬に蹴られたため、3頭が馬体検査となり、競走除外となった。JRAによると、サニーサルサは左後管部挫創、ダイヤモンドハンズは右後肢ハ行、スイッチビスケットは左下腿（かたい）部挫創と診断された。レースは11頭立ての予定だったが、8