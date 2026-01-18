1年の無病息災などを願う伝統行事の「どんどや」が南阿蘇村で行われ、訪れた観光客などがその様子を楽しみました。 【写真を見る】竹が弾ける音の迫力小正月の伝統行事「どんどや」熊本県南阿蘇村で無病息災願い 「道の駅あそ望の郷くぎの」の広場には、地元の人などが4日がかりで作ったという高さ約20mの櫓が組み上げられました。 どんどやは小正月に行われる日本伝統の火祭り行事で「どんど焼き」「鬼火焚き」など地域に